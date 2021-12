Uomini e Donne, anticipazioni: Luca Salatino nuovo tronista

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo la scelta di Roberta Giusti, Luca Salatino è stato scelto da Maria De Filippi per sedersi sul trono.

Arrivano le anticipazioni dall’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Roberta Giusti andava scelto almeno un altro nuovo tronista che accompagnasse Matteo Ranieri sul trono.

Ricordiamo che Roberta, con un colpo di scena, ha scelto Samuele Carniani contro ogni pronostico e il ragazzo ha risposto di Si. Luca Salatino è rimasto molto sorpreso di non essere stato scelto, ma le sorprese per lui non sono finite li.

Infatti, dopo che Roberta e Samuele hanno lasciato lo studio assieme dopo la canonica cascata di petali, Maria De Filippi ha sorpreso tutti chiedendo a Luca se se la sentisse di sedersi sul trono.

La notizia è stata accolta positivamente dal pubblico, che ha sempre sostenuto Luca per le sue qualità mostrate durante il corteggiamento della Giusti, e anche il ragazzo era favorevole ed infatti ha accettato.

Saranno quindi lui e Matteo i due tronisti per la seconda parte di stagione, che andrà indicativamente da gennaio a maggio, mentre per gli altri due troni si aspetterà, probabilmente, l’inizio del nuovo anno dopo la pausa natalizia.

