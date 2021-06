Uomini e Donne, anticipazioni settembre: chi va e chi resta?

Uomini e Donne, anticipazioni nuova edizione. I fan si domandano chi rivedranno a settembre, viste le voci che hanno coinvolto anche Gemma.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Chi rivedremo nella prossima stagione? Chi invece saluteremo, forse, per sempre? Sono queste le domande che i fan del dating show di Canale 5 si stanno facendo in questo torrido giugno.

Le voci dell’abbandono di Gemma Galgani sono ormai superate, con la conferma della dama torinese, ma se anche sulla colonna portante del programma ci sono stati dei dubbi, agli altri che può succedere?

Uomini e Donne: ci sarà ancora il trono classico.

E’ passato il primo mese senza Uomini e Donne. Il programma, come di consueto, si è fermato a fine maggio per la pausa estiva, mentre gli autori sono al lavoro per la prossima stagione.

I fan sono sempre più curiosi di scoprire in anteprima chi farà parte del parterre del programma. In molti si chiedono anche se avremo ancora il trono classico, vero punto di domanda fino all’anno scorso.

Difatti, vista la soluzione adottata durante la pandemia, non crediamo che il trono classico scomparirà. L’aver unito i due troni, infatti, ha funzionato, portando buoni ascolti durante tutta la stagione.

Archiviata questa domanda, passiamo invece ai protagonisti più amati. Di Gemma Galgani sappiamo che rimarrà, ma gli altri? Ida Platano e Armando Incarnato dovrebbero esserci regolarmente.

Discorso diverso per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Non ci sono conferme della loro presenza per il momento, ma crediamo che li rivedremo comunque il prossimo settembre.

Per Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, c’è ancora il punto di domanda. Non si sa, infatti, se i due hanno deciso di riprovarci a telecamere spente o meno. Anche Biagio Di Maro non ha ancora dato conferma se tornerà o meno.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.