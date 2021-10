Uomini e Donne, anticipazioni: Matteo ha scelto Noemi

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del programma Matteo Fioravanti ha scelto la corteggiatrice Noemi.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. In questa puntata, registrata domenica 10 ottobre, abbiamo assistito a ben due scelte, equamente suddivise tra trono over e trono classico.

La prima è quella che ha visto coinvolti il tronista Matteo Fioravanti e la corteggiatrice Noemi. Notizia che è stata accolta con favore dal pubblico, che aveva notato da tempo il particolare feeling presente tra i due sin dal primo momento.

Un ruolo lo ha avuto anche Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi, infatti, si è trovata a parlare con il tronista e lo ha spronato a fare quello che il cuore gli suggeriva, anche se era improvviso o avventato.

La risposta della ragazza è stata, ovviamente, positiva e quindi c’è stata la prima pioggia di petali in studio. La seconda c’è stata quando il cavaliere Antonio ha dichiarato il suo amore per Angela, sentimento corrisposto dalla dama.

Antonio e Angela, dunque, hanno deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori di Uomini e Donne, sorprendendo tutti con la loro scelta. Il trono over, dunque, regala la prima importante scelta della stagione.

Chiudiamo le anticipazioni dell’ultima registrazione del dating show di Canale 5 con l’ultimo battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama torinese si è buttata nell’ennesima nuova conoscenza.

Tina, come al solito, non è per niente convinta che il cavaliere sia interessato davvero alla Galgani, ma che stia semplicemente inseguendo la notorietà. Così non è, replica Gemma, che svela che nel loro ultimo incontro è scattato il bacio e che non è stato nemmeno breve!

