Uomini e Donne, anticipazioni: Marcello lascia Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni. Marcello, continuamente messo in discussione, decide di lasciare Ida Platano e il programma.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Brutte notizie per la dama Ida Platano: nelle prossime puntate, infatti, vedremo la fine della sua storia con il cavaliere Marcello Messina.

Il cavaliere deciderà, messo in discussione per l’ennesima volta, di averne abbastanza di lei e quindi deciderà di lasciarla e di lasciare anche il programma. Scelta sorprendente di Marcello, che però ha trovato molta comprensione da parte del pubblico e di Tina Cipollari.

Ripercorriamo, però, tutta la storia. Ida Platano è tornata lo scorso anno a Uomini e Donne per trovare l’amore. Dopo la frequentazione con Graziano, la dama è stata subito colpita da Marcello, per come la trattava.

I due hanno quindi iniziato prima a sentirsi, messaggi e chiamate, poi hanno iniziato ad uscire. Ida è sempre stata molto critica nei suoi confronti, mettendolo spesso in discussione.

Famoso, nonché lungamente discusso dalla dama, è stata la volta che i due si sono visti in camera e Marcello, stanco tra lavoro e viaggio, si è addormentato. A questa situazione se n’è aggiunta un’altra, questa volta più grave.

Nella loro prima notte in intimità, il cavaliere è stato freddo e scostante, stando alle parole della Platano. A queste dichiarazioni, dopo che Marcello aveva più volte detto di non essere troppo contento che venisse spiattellato tutto quello che succedeva nel loro privato, non ci ha visto più.

Punto sul vivo, il cavaliere si è alzato e se ne andato tra lo sgomento del pubblico e del parterre tutto meno una persona. Stiamo parlando, ovviamente, di Tina Cipollari, che non si è detta sorpresa, in quanto ha spesso ripreso Ida per essere troppo negativa e spigolosa nelle relazioni.

