Uomini e Donne, anticipazioni: boom di ascolti per la prima puntata

Uomini e Donne, anticipazioni. Boom di ascolti, confermato dai dati Auditel, per la prima puntata della nuova stagione del programma.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del dating show di Canale 5, le cui registrazioni sono iniziate a fine agosto.

La puntata è stata un vero e proprio successo di pubblico, con i dati Auditel che confermano la bontà del lavoro della squadra capitanata da Maria De Filippi, ideatrice, conduttrice e produttrice del programma.

Sono stati 2,7 milioni di telespettatori incollati alla tv nella prima puntata del programma con una media del 24,10% di share. Numeri incredibili per il programma, comunque abituato a numeri invidiabili nel panorama televisivo italiano.

La prima puntata è stata caratterizzata dal ritorno in studio di Gemma Galgani, dopo le tante chiacchiere sul suo possibile addio nel finale della scorsa stagione. In più la donna ha annunciato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per dare un ritocco al suo seno.

La curiosità per la nuova “versione” di Gemma e, in particolare, la reazione della nemica di sempre Tina Cipollari, hanno fatto sì che la puntata potesse arrivare a quei numeri incredibili.

Come preventivato, c’è stato effettivamente lo scontro tra le due donne, con Tina pronta a accusare la dama torinese di essere sempre stata contro la chirurgia estetica per poi cedervi più volte (anche la scorsa estate la donna finì sotto i ferri per un lifting).

Non solo trono over nella prima puntata di Uomini e Donne. Abbiamo assistito anche alla presentazione di due dei tronisti, Matteo e Joele, e del loro primo incontro con le dame accorse per l’appuntamento al buio.

