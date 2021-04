Uomini e Donne, Anna Tedesco su Ida Platano “La più vanitosa”

Uomini e Donne, anticipazioni. Anna Tedesco, in una diretta Instagram con Veronica Ursida, attacca Ida Platano ” non ne potevo più”.

Arrivano le ultime news di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo dell’ex dama del trono over Anna Tedesco, ex di Giorgio Manetti, e della sua diretta Instagram con un’altra ex dama del trono over, Veronica Ursida. Nel mirino delle donne Ida Platano.

Le due dame hanno discusso di passato e presente, rispondendo anche alle domande dei fan e, in particolare, dell’influencer Fralof. Quest’ultimo ha chiesto loro chi fosse la dama più vanitosa e le due non si sono risparmiate nelle risposte.

Uomini e Donne, Veronica Ursida: “Per me la più vanitosa è Roberta di Padua”.

Anna Tedesco e Veronica Ursida tornano a parlare della loro esperienza a Uomini e Donne. Le due ex dame del trono over si sono ritrovare in una diretta Instagram nella quale hanno raccontato qualcosa della loro esperienza nel dating show di Canale 5.

In particolare una domanda di Fralof, influencer molto attento alle dinamiche interpersonali all’interno del trono over, ha chiesto loro chi fosse la dama più vanitosa incontrata durante il loro percorso.

Anna Tedesco, senza indugi, ha risposto “Ida Platano, me la sono sorbita tre anni, più vanitosa di lei non c’è nessuno, non ne potevo più”. Successivamente ha anche spiegato come secondo lei Riccardo Guarnieri abbia più possibilità di continuare la sua storia.

Questo perchè Roberta Di Padua, la sua attuale compagna, è molto più sicura di Ida Platano, fattore quindi fondamentale per il buon prosieguo della loro relazione. Su Roberta, però, si è espressa anche Veronica, non in maniera lusinghiera.

“Per me la più vanitosa è Roberta di Padua. Non ci andavo per niente d’accordo”, ha dichiarato infatti la Ursida, spiegando come il loro rapporto non sia mai decollato.

