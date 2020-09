Una raccolta di poesia per il primo libro della cantante lirica Maria Pia Garofalo

Il 27 settembre, sarà presentato ad Agropoli la raccolta di poesie “Sogno” della cantante lirica Maria Pia Garofalo.

Dopo il recente successo nella chiesa di San Pietro ad Agropoli, il 23 agosto scorso, con un recital di arie famose composte da Puccini, Verdi, Bellini e Mozart, il soprano Maria Pia Garofalo fa ancora parlare di se’ e questa volta la fa’ non con il canto, ma con la pubblicazione di un libro dal titolo “Sogno”.

Si tratta di una raccolta di poesie che la giovane cantante ha fortemente voluto, e che aveva in cantiere già da qualche tempo, visto che molte della poesie contenute nel libro risalgono agli anni del Liceo Classico. Un “sogno” che aveva nel cuore da tempo e che adesso è diventato realtà con la pubblicazione della stesse, grazie alla “Booksprint edizioni”.

Il libro sarà presentato al pubblico domenica 27 settembre alle ore 19.00 presso la “Rollerball” di Agropoli si Ida Passaro e Paolo Salurso, e l’incontro sarò mediato dalla prof.ssa Maria Rosaria Verrone docente di lettere e pittrice, che ha accolto con piacere l’invito della giovane e bella scrittrice, la cui carriera artistica di cantante lirica procede con successo.

La recente emergenza sanitaria che ha costretto tutta l’Italia a restare a casa è stata, per la giovane cantante lirica, un’occasione unica e rara per poter rivedere e sistemare le varie poesie che aveva già scritto, e che poi ha deciso di pubblicare in un’unica raccolta chiamata “Sogno”, come già precedentemente accennato. Questa raccolta di poesie è un ossigeno per l’animo umano, l’immergersi nel nostro più totale “essere” realizzando il nostro “io”.

E’ un respiro e una speranza, un conforto e una ribellione, portare in vita ciò che è possibile nel sogno, senza limite. Un viaggio con destinazione diversa per ognuno di noi. Con queste parole la Garofalo ha voluto sottolineare l’importanza della poesia, dei versi di ciascuna di esse, che celano per ognuno di noi quel “Sogno” che forse non vedrà mai la sua realizzazione.

Alla presentazione del libro, inoltre, sarà presente Daniele Scarpa, vincitore del Concorso di Poesia “Sogno”; un Contest online, organizzato dalla stessa Garofalo durante il periodo di permanenza coatta a casa. Al termine della serata, sarà consegnato alla Garofalo dalla stessa prof.ssa Verrone, un riconoscimento per l’egregio lavoro svolto legato alla pubblicazione del libro di poesie, “Sogno”.