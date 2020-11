Un Posto al Sole: venerdì 20 novembre Doppia Puntata

Un Posto al Sole, anticipazioni. Pronta una doppia puntata della soap opera ambientata a Napoli per recuperare quella saltata qualche settimana fa.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda la programmazione della serie tv Un Posto al Sole. Venerdì 20 novembre, infatti, a partire dalle 20:20 verrà mandata in onda una doppia puntata della soap opera ambientata a Napoli.

La motivazione di questa scelta è presto detta: qualche settimana fa una puntata era saltata per una diretta del Parlamento. La puntata non è mai stata recuperata, da qui la scelta del doppio episodio.

Se non vi siete resi conto della differenza è perchè, contrariamente a quanto è sempre successo dall’inizio della soap, sono stati eliminati tutti i riferimenti temporali. Da sempre una caratteristica distintiva, in questo momento è stata completamente eliminata.

La scelta è stata fatta al momento della ripresa: far ripartire l’orologio dall’esatto momento in cui si era fermato. Per questo tutta la questione della pandemia è stata completamente accantonata, ma non sarà per sempre.

