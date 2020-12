Un Posto al Sole, trame: Susanna e Niko di nuovo insieme?

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 21 al 25 dicembre. Riavvicinamento tra Niko e Susanna, c’è ancora futuro per la coppia?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 21 al 25 dicembre. Riavvicinamento tra Niko e Susanna, c’è ancora speranza per i due di avere un futuro assieme?

Roberto grazie alle solite macchinazioni acquisisce le quote di maggioranza dei cantieri. La modifica dell’assetto societario cambia le cose anche nel rapporto tra Marina e Fabrizio, come andrà a finire?

Vediamo adesso le anticipazioni di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Roberto Ferri si candida a diventare il socio di maggioranza dei Cantieri: come reagiranno Marina e Fabrizio? I due rimarranno piuttosto perplessi… Tra Susanna e Niko c’è un piccolo riavvicinamento, ma la coppia sarà davvero destinata ancora ad un futuro insieme? Dopo aver subito un brutto scherzo da Vittorio, Patrizio sta per rendergli pan per focaccia.

Coinvolto suo malgrado nei drammi amorosi di Ugo, Niko fatica non poco a far sì che tutto si risolva per il meglio, ma alla fine sarà lui ad avere una sorpresa. Deciso a condurre in porto il proprio piano ai danni di Fabrizio e Marina, Roberto si rivela un abile manipolatore.

L’acquisizione del pacchetto di maggioranza dei Cantieri da parte di Roberto, oltre a modificare l’assetto societario, sconvolge anche gli equilibri interni della coppia Marina-Fabrizio. Persa la speranza di riconciliarsi con Susanna, Niko prende un’importante decisione sul fronte professionale.

È la vigilia di Natale e, mentre fervono i preparativi per il cenone, Raffaele si accorge che il suo amato presepe presenta un inconveniente che rischia di minare il classico rito della tradizione natalizia. Bianca è rattristata per l’assenza dei genitori, mentre Renato decide di fare una sorpresa a Niko.

Patrizio viene coinvolto in un piano per sottrarsi al Natale a Indica. Niko porta Jimmy a fare una visita speciale. Alberto invita Clara nel suo nuovo appartamento. Ferri si trova di nuovo diviso tra l’attrazione per Lara e il legame mai interrotto con Marina: il 25 dicembre per lui sarà alquanto movimentato…

