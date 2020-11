Un Posto al Sole, spoiler: Clara partorisce aiutata da Patrizio e Rossella

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 novembre. Clara è pronta a partorire insieme a un insospettabile duo: la futura dottoressa Rossella e Patrizio.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 23 al 27 novembre. In queste puntate assisteremo al parto di Clara, aiutata da un’insospettabile coppia di soccoritori.

La donna, infatti, è stata completamente abbandonata da Alberto, troppo preso dal suo nuovo lavoro. In soccorso alla donna arriveranno Patrizio e Rossella, che hanno appianato le loro divergenze e sono pronte ad aiutare l’amica.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Durante la gravidanza Clara non sarà sola e avrà al suo fianco due persone molto fidate quali Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). A quanto pare i due, superate le loro divergenze, metteranno insieme le loro forze per aiutare Clara, in quello che si prospetta un momento molto commovente.

Non viene svelato se la ragazza si troverà in ospedale o se il parto avverrà in una sede diversa, ma in ogni caso la gravidanza andrà a buon fine e il bambino nascerà.

Le anticipazioni rivelano inoltre che qualcuno sembrerà intenzionato a rovinare questo bel momento. Nessun indizio su chi possa essere tale personaggio, va però aggiunto che le trame non fanno nessun accenno ad Alberto (Maurizio Aiello).

L’avvocato Palladini al momento sembra essere totalmente preso dal nuovo lavoro e nella sua nuova vita pare non ci sia spazio per Clara.