Un Posto al Sole, anticipazioni. Abbiamo visto una new entry nella soap opera di Rai 3: Speranza Altieri, interpretata da Mariasole Di Maio.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Nella puntata di venerdì 9 aprile ha debuttato un nuovo personaggio nella storica soap opera ambientata a Napoli: stiamo parlando di Speranza Altieri, interpretata da Mariasole Di Maio.

Il personaggio di Speranza è legato a tutta la famiglia di Guido. Porterà nella loro quotidianità una ventata di aria fresca, anche se la sua irruenza creerà non pochi problemi a tutti quelli che la circondano.

Un Posto al Sole, Speranza Altieri custodisce un grande segreto.

La new entry di Un Posto al Sole, Speranza Altieri, ha già debuttato nella soap opera di Rai 3 nella puntata di venerdì 9 aprile. La ragazza ha già mostrato un carattere irruento e schietto ed è pronta a travolgere tutto e tutti.

In particolare Guido, Vittorio e anche Samuele faranno le spese di questa irruenza, avendo non pochi grattacapi con lei. Vittorio, ad esempio, passerà gran parte del tempo, nelle prossime puntate, a scappare da lei, per mettersi in salvo.

In più, come scopriamo dalle anticipazioni, Speranza custodisce anche un segreto. Saranno proprio Vittorio e Samuele a venire a conoscenza di questo segreto proprio dalla bocca della ragazza, che glielo confesserà di persona.

Ricordiamo che Speranza Altieri è interpretata da Mariasole Di Maio, giovane attrice di Torre Annunziata, già apparsa in tv ne La nuova squadra- Spaccanapoli. Ha anche ricoperto il ruolo della protagonista nel film Il diario di Carmela del regista Enzo Caiazzo, nei panni della giovane Carmela Esposito.

