Un Posto al Sole, anticipazioni 12-16 aprile: Franco indaga sui sabotaggi ai Cantieri

Anticipazioni puntate di Un Posto al Sole da lunedì 12 a venerdì 16 aprile: Franco è alla ricerca del colpevole dei sabotaggi ai Cantieri, Alberto cerca di riavvicinarsi a Clara.

- Advertisement -

C’è grande attesa tra i telespettatori per la trama delle prossime puntate di Un Posto al Sole, la popolarissima soap “made in Napoli” in onda su Rai 3 tutte le sere (ore 20.45).

Tra le vicende più attuali, i misteriosi sabotaggi ai Cantieri e l’intricato rapporto tra Patrizio e Clara (con Alberto sullo sfondo). Ma ecco nel dettaglio le anticipazioni degli episodi da lunedì 12 a venerdì 16 aprile.

Un Posto al Sole: anticipazioni puntata lunedì 12 aprile

Franco indaga su Ernesto Gargiulo, pensando possa essere lui il responsabile dei sabotaggi ai cantieri. Il progressivo riavvicinamento tra Michele e Silvia potrebbe subire una piccola battuta d’arresto. Guido si rende conto che la “piccola” nipote di Mariella potrebbe trasformarsi in una presenza molto difficile da gestore a causa della sua involontaria sensualità.

Un Posto al Sole: anticipazioni puntata martedì 13 aprile

Sempre più convinto della colpevolezza di Ernesto, Franco cercherà l’appoggio di qualcuno che lo aiuti a confessare. Ferri si troverà inconsapevolmente faccia a faccia con l’uomo che ha orchestrato i sabotaggi ai Cantieri. Speranza porterà scompiglio sia nella vita di Vittorio che in quella di Samuel. L’ennesima frecciatina di Renato sarà molto dolorosa per Raffaele, ma Ornella troverà il modo di “vendicarsi”.

Un Posto al Sole: anticipazioni puntata mercoledì 14 aprile

L’incontro con Pietro Abbate insospettisce Roberto: cosa nasconde quel misterioso uomo d’affari? Clara si sforza di non cedere ai sentimenti che prova ancora per Alberto. Rossella ha intanto una ulteriore conferma di quanto Patrizio sia coinvolto da Clara. Inconsapevole di portare scompiglio nella vita di Vittorio e Samuel, Speranza dichiara di nascondere un inconfessabile segreto.

Un Posto al Sole: anticipazioni puntata giovedì 15 aprile

Una richiesta della madre metterà Serena sotto pressione che, sommandosi alle altre preoccupazioni, la getterà in uno stato di crescente agitazione che rischia di compromettere il suo stato di salute. Ferri indaga sul passato di Pietro Abbate, ma la sua ricerca sembra vana. Delusa e amareggiata, Rossella prenderà le distanze da Patrizio con una drastica decisione.

Un Posto al Sole: anticipazioni puntata venerdì 16 aprile

Alberto tenta di riavvicinarsi a Clara, ma la costante presenza di Barbara gli rende le cose difficili. Serena, invece, è sempre più convinta di rinunciare al suo viaggio a Berlino ma Filippo cerca di farla tornare sui suoi passi. Nel frattempo Rossella continua a volersi allontanare da Patrizio e Vittorio cerca di fare lo stesso con Speranza. Guido invece si ritroverà a passare il pomeriggio insieme alla ragazza.