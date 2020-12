Un Posto al Sole, trame: Rossella scopre il tradimento e medita vendetta

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 dicembre. Patrizio e Rossella tornano insieme ma lei trama vendetta ai danni di lui.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 14 al 18 dicembre. Dopo un lungo e tortuoso tira e molla Patrizio e Rossella tornano assieme, ma le cose tra i due sono ancora molto complicate.

Lui cerca di raccontare la verità su quanto successo con Ilaria, ma la ragazza glielo impedisce a più riprese. Le cose peggiorano quando lei decide di vendicarsi contro di lui, anche se non è chiara la motivazione che la spinge.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sarà tormentato dal rimorso e cercherà di trovare il modo di dire a Rossella (Giorgia Gianetiempo) cosa è accaduto tra lui e Ilaria (Greta Berti)

Non è chiaro quindi se il giovane riuscirà o meno a dire la verità, ma va sottolineato che Rossella cercherà di rivalersi contro di lui. La ragazza infatti escogiterà una vendetta molto crudele nei confronti di Patrizio e Vittorio (Amato Alessandro D’Auria).

Difficile capire se tale azione sia collegata a quello che è successo tra il fidanzato e la sua migliore amica, ma la sensazione è che si tratti di una burla più che di un gesto dettato dal risentimento.

In ogni caso quello che non è ancora accaduto potrebbe succedere comunque in seguito e sta di fatto che la punizione pensata dalla ragazza finirà miseramente per ritorcersi contro di lei.

Mariella (Antonella Prisco) darà a Guido (Germano Bellavia) una bella notizia, ma l’uomo non prenderà la novità con lo stesso entusiasmo della moglie. Gli spoiler rivelano inoltre che Cerry (Cosimo Alberti) si cimenterà, suo malgrado, nell’insolito ruolo di baby sitter.

Luigi Cotugno (Wlater Melchionda) continuerà a disperarsi per la fine della sua ‘storia d’amore’ con Bice (Lara Sansone).