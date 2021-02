Un Posto al Sole: Roberto chiede a Franco di indagare sui Cantieri

Un Posto al Sole, anticipazioni dall’1 al 5 marzo. Per salvare Nunzio dai creditori, Franco Boschi chiede, ed ottiene, aiuto a Roberto Ferri. Ma a quale prezzo?

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole, dal 1° al 5 marzo. In queste puntate vedremo Franco Boschi cercare di trovare una soluzione al problema di Nunzio: il ragazzo ha perso un mucchio di soldi a poker e non sa come ripagarli.

Per questo motivo Franco chiede un aiuto a Roberto Ferri, che lo aiuterà a raccogliere la somma che serve a Nunzio. In seguito sarà proprio Franco ad aiutare Roberto con i misteriosi incidenti che avvengono ai cantieri.

Un Posto al Sole: vediamo la trama più nel dettaglio.

Franco (Peppe Zarbo) scoprirà che Nunzio si trova nei guai fino al collo. Se il ragazzo non consegnerà, a un gruppo di delinquenti, una cifra cospicua saranno infatti a rischio sia lui che sua madre Katia.

Boschi però stavolta potrà fare poco, poiché non c’è da indagare ma occorre solo trovare una grossa somma di denaro. Quest’ultimo inizierà a ragionare sulle possibili soluzioni al suo problema. Le anticipazioni rivelano che, alla fine, l’uomo deciderà di rivolgersi ad una persona misteriosa, la cui identità è stata svelata in questi giorni. Franco chiederà aiuto a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e tale richiesta sancirà l’inizio di un insolito sodalizio. Grazie al suo aiuto, riuscirà a raggranellare la cifra necessaria a salvare il suo figlio adottivo. In seguito nascerà un altro intoppo, ma alla fine i guai per Nunzio potranno dirsi definitivamente chiusi. Questo però, non metterà fine alla collaborazione tra Boschi e Ferri. Quest’ultimo infatti chiederà al marito di Angela di indagare sui misteriosi incidenti che stanno colpendo i Cantieri. Questo aprirà la strada ad un piccolo giallo che si preannuncia decisamente interessante e che vedrà l’insolito duo cooperare fianco a fianco. Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.