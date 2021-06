Un Posto al Sole, anticipazioni: il ritorno di Susanna e Adele

Un Posto al Sole, anticipazioni. Susanna e la madre Adele stanno per tornare dopo un lungo periodo di assenza.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Siamo tutti pronti al rientro di due personaggi all’interno del mondo di Upas, due personaggi che hanno avuto grande spazio in passato prima di un periodo “di pausa”.

Stiamo parlando di Susanna e della madre Adele, che secondo le ultime anticipazioni, sono vicine al ritorno on screen. Ricordiamo che Susanna era legata romanticamente e professionalmente al personaggio di Niko.

I due dovevano sposarsi prima che saltasse tutto. Niko ha passato un periodo terribile dopo la fine della loro storia, periodo che ha visto il rischio concreto di perderlo. Fortunatamente il ragazzo si è poi ripreso e si è buttato sul lavoro, rilevando lo studio prima condiviso con Ugo e con la stessa Susanna.

Dopo un primo periodo lontano dalle telecamere, il personaggio della ragazza era tornato brevemente per poi sparire di nuovo. La ragazza, insieme alla madre Adele, era stata sconvolta dal processo del padre Manlio, dopo la scoperta degli abusi fisici proprio su Adele.

Non sappiamo quando precisamente le rivedremo in televisione, sappiamo però che non manca molto prima del loro ritorno.

