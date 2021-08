Un Posto al Sole, parte la ventiseiesima stagione: nuova sigla e rientri nel cast

Un Posto al Sole: nuova sigla e rientri nel cast per la storica soap “made in Napoli” di Rai 3. Ecco tutti i dettagli.

Dopo la sosta estiva, c’è grande attesa tra i telespettatori per la stagione numero 26 di Un Posto al Sole, la storica soap “made in Napoli” in onda su Rai 3 tutte le sere dal lunedì al venerdì (ore 20.45).

L’appuntamento fissato sull’agenda televisiva di milioni di telespettatori è per stasera, lunedì 23 agosto, data in cui andrà in onda la prima puntata inedita della nuova stagione di UPAS (clicca QUI per le trame dal 23 al 27 agosto).

Tante le novità di rilievo, a cominciare dalla nuova sigla. Come riporta “Blastingnews”, la grafica con in sottofondo la storica canzone cantata da Monica Sarnelli cambierà di volta in volta, facendo alternare volti storici del cast alle guest presenti nelle storyline in corso. Secondo i vari rumors, sarà possibile vedere in sigla personaggi come Samuel (Samuele Cavallo), Clara (Imma Pirone), Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Mariella (Antonella Prisco).

Tra i rientri più attesi nel cast, il primo rientro riguarda Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere). La giovane arriverà, direttamente da Londra, in visita a nonna Marina (Nina Soldano) e rischierà, involontariamente, di rovinare la campagna pubblicitaria di Rosato. Da segnalare anche il ritorno di Adele (Sara Ricci), che sarà protagonista di una storyline totalmente inedita, che dovrebbe distaccarsi dalle vicende di sua figlia.

Successivamente faranno il proprio rientro anche Beatrice (Marina Crialesi) e Nunzio (Vladimir Randazzo). Ci sarà inoltre spazio per una storyline, dai toni decisamente più leggeri, che vedrà il rapporto tra Cerry (Cosimo Alberti) e il dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso) portato a un nuovo livello.

Presto verrà presentato agli spettatori un nuovo personaggio, che avrà il volto dell’attore pugliese Mauro Racanati: si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero l’uomo vicino a Rossella (Giorgia Gianetiempo).