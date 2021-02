Un Posto al Sole: l’addio di Angela e il ritorno di Marina

Un Posto al Sole, anticipazioni. Angela, Claudia Ruffo, sta per lasciare la soap, mentre Marina, Nina Soldano, sta invece per tornare.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Un altro personaggio storico sta per lasciare la soap opera di Rai 3. Nessuna paura però, l’addio è solo temporaneo e solo per volontà dell’attrice che ha chiesto una pausa.

Stiamo parlando di Claudia Ruffo, interprete di Angela Poggi, che ha chiesto un periodo di pausa dalla soap. Lo conferma Fabio Sabbioni, produttore creativo Fremantle, società produttrice della soap, in un’intervista a NapoliToday.

“Marina (…) tornerà alla grande”, parola di Fabio Sabbioni, produttore creativo di Un Posto al Sole.

Angela Poggi sta per lasciarci. Il personaggio interpretato da Claudia Ruffo sta per andare a Venezia per lavoro, lasciando la soap opera di Rai 3. L’addio non sarà però definitivo, anzi, e Angela tornerà più avanti.

L’annuncio arriva direttamente da Fabio Sabbioni, produttore creativo, che ha rilasciato una lunga intervista a NapoliToday proprio sul tema degli ultimi addii degli attori alla soap.

Sabbioni spiega che queste uscite di scena sono naturali, servono a dare spazio a nuove trame e una pausa ad attori e personaggi. Sono spesso gli attori stessi a chiedere una pausa, come nel caso della Ruffo.

Maria Murigi, che nella soap interpreta Alex, ha anche lei chiesto una pausa ed è stata accontentata. Sabbioni spiega poi che nessun addio è per sempre, spesso gli attori si allontanano per lavorare ad altro ma poi ritornano.

A proposito di ritorni, uno dei personaggi storici della soap sta per tornare. Stiamo parlando ovviamente di Marina Giordano, il cui addio aveva fatto parlare molto qualche tempo fa.

Il produttore creativo assicura che il personaggio di Marina è pronto a tornare e a farlo in grande stile, pronta a riprendersi la sua rivincita su Roberto.

