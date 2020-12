Un Posto al Sole, anticipazioni: il ritorno di Leonardo

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 28 dicembre al 1° gennaio. Leonardo Arena torna dopo un periodo di assenza.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 28 dicembre al 1° gennaio. Ricordiamo che giovedì 31 dicembre la soap opera napoletana non andrà in onda per permettere la trasmissione del discorso di fine anno del Presidente Mattarella.

In queste puntate vedremo il ritorno del personaggio di Leonardo Arena. Il ragazzo era sparito, senza lasciare traccia, dopo aver dato le pillole a Niko. Ora però torna e subito si avvicina a Serena, come andrà a finire?

Vediamo adesso le anticipazioni di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Leonardo avrà modo di rivedere Serena (Miriam Candurro). Dopo la fine della loro relazione Leo si è lasciato andare, ma adesso ha di nuovo bisogno della ragazza. A quanto pare, Cirillo sarà molto preoccupata per la vita dell’uomo e deciderà di acconsentire a una richiesta dell’uomo.

Vittorio (Amato Alessandro D’Auria) si preparerà ad organizzare una mega festa di Capodanno. Nel frattempo Renato (Marzio Honorato) dovrà affrontare una piccola disavventura.