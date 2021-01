Un Posto al Sole: Arriva un nuovo personaggio, la madre di Leonardo

Un Posto al Sole, anticipazioni. In questi giorni sta andando in scena il sequestro di Filippo e Leonardo: cosa succederà nei prossimi giorni e come andrà a finire?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama di Un Posto al Sole. In questi giorni sta tenendo banco, all’interno della soap opera di Rai 3, la trama che vede il sequestro di Filippo e Leonardo.

La storia ha avuto un buon riscontro di pubblico con la soap che è riuscita a strappare un ottimo share nella puntata di mercoledì, puntata che entrava in rivalità con il calcio e con gli avvenimenti politici dati dalla crisi di governo.

Un Posto al Sole: Filippo e Leonardo riusciranno a tornare a casa.

La storyline del rapimento di Filippo e Leonardo riempirà ancora tutta la settimana prossima, con il gran finale che prevede il ritorno a casa dei due. Non mancheranno però i momenti di alta tensione nelle prossime puntate.

In particolare lunedì vedremo un tentativo di fuga messo in atto da Filippo, tentativo che rischia di fallire a causa di Leonardo. Fortunatamente per loro però alla fine torneranno a casa, anche se per Leonardo non andrà tutto liscio.

Il ragazzo infatti finirà in ospedale (non entreremo di più nel dettaglio per non rovinarvi la sorpresa). Filippo e Serena gli staranno accanto e soprattutto il primo non può fare a meno di provare pietà per lui, nonostante i loro trascorsi.

Questo momento in particolare sarà molto importante per il prosieguo della trama di Leonardo: Filippo deciderà di chiamare i suoi genitori vista la sua situazione. Questo farà si che debutterà il personaggio della madre di Leonardo.

Questo è un momento molto interessante perchè l’attrice che interpreta il personaggio è una vecchia conoscenza del daytime di Mediaset. La donna ha infatti recitato in Centro Vetrine e Vivere.

