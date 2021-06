Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto Ferri scopre l’inganno di Lara

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 all’11 giugno. Mentre Roberto indaga su Lara, lei ha una lite con Marina che vuole sfruttare a suo vantaggio.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 7 all’11 giugno. Lara sarà al centro delle prossime trame: sappiamo che sta facendo il doppio gioco con Pietro Abbate.

Roberto ha visto che qualcosa non va e decide di indagare sulla donna. La stessa avrà poi una furiosa lite con Marina, che userà a suo favore. Marina, dal canto suo, cercherà un modo per vendicarsi.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Ferri segue Lara e scopre cosa nasconde. Ora non gli resta che capire quale sia la mossa più giusta da fare. Alberto, intanto, fa di tutto per incastrare Clara. Per questo cerca di intimidire Niko. Continuano i dissapori tra Renato e Raffaele. I loro conflitti finiscono col ripercuotersi anche sugli altri inquilini del palazzo.

Alberto ha la sensazione che il peggio ormai sia passato e che ora sia arrivato il momento di voltare pagina. Intanto, Clara si sente sempre più vicina a Patrizio. Ferri, prima di fare la prima mossa, studia attentamente Lara. Raffaele tenta di convincere gli altri condomini a schierarsi contro Renato. Marina riceve una visita inaspettata.

Pietro si ritrova a dover affrontare sia Marina che Biagio. Lara ha intenzione di sorprendere con una mossa inaspettata. Clara decide di non poter vivere la passione con Patrizio. Per questo, fa un passo indietro. Raffaele e Renato coinvolgono, suo malgrado, Guido nei loro continui battibecchi.

Lara ha una feroce lite con Marina che intende usare a suo favore. Marina è furiosa ed escogita come potersi vendicare. Fabrizio ritiene che dovrebbe calmarsi e ragionare. Clara, dopo un iniziale momento di perplessità, comincia a riconsiderare l’idea di vivere a pieno la relazione con Patrizio. Silvia e Giancarlo pianificano un incontro.

Lara consiglia ad Abbate di fare leva su Fabrizio per portare a termine i suoi affari. Inoltre, continua a prendere informazioni che possano essere utili a Ferri. Michele è totalmente assorbito dalla sua disastrosa situazione lavorativa che non si accorge di Giancarlo che continua a corteggiare Silvia.

