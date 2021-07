Un Posto al Sole, anticipazioni: Filippo si trasferisce da Roberto Ferri

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 luglio. Renato scopre che Niko ha permesso a Susanna di stare nel suo ufficio.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 19 al 23 luglio. Filippo decide di tornare a casa, nonostante la vita con due donne che non conosce, benché figlia e compagna, sia davvero complessa. Infatti deciderà di trasferirsi per un pò dal padre.

Anche Serena avrà molte difficoltà, nonostante l’aiuto di tutti. Intanto Renato scopre una cosa che Niko gli aveva tenuto nascosto. Il ragazzo ha permesso, infatti, a Susanna di stare nel suo ufficio.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Filippo esce dall’ospedale e decide di tornare a torna a casa sua nonostante sia consapevole che non sarà affatto facile convivere con una moglie e una figlia di cui non ricorda nulla. Nel frattempo, dopo aver ricevuto le belle parole di incoraggiamento da Franco, Jimmy ritorna al centro estivo dove lo attendono le sue più grandi paure.

Per Serena è sempre più difficile sopportare la situazione di Filippo e il ritorno a casa del marito non migliora le cose. Intanto Jimmy torna al centro estivo e riesce a trovare il coraggio di farsi valere e affrontare le sue paure. Renato, invece, scopre casualmente un qualcosa che Niko gli ha tenuto nascosto.

Sebbene Serena stia cercando di tranquillizzarlo, Filippo continua ad essere molto provato dalla situazione. Nel frattempo, Renato cerca di fare i conti con la sua scoperta: Niko ha permesso a Susanna di studiare nel suo ufficio. Intanto Samuel prende coraggio e fa la sua scelta: si dichiarerà a Speranza!

Marina e Roberto pensano a come mandare in porto l’affare dello yacht con Burnett. Intanto Fabrizio riceve una brutta notizia, che potrebbe incrinare i suoi rapporti con Ferri. Mentre Filippo pensa di andare a stare dal padre per un po’, Michele riceve una bella notizia riguardante il suo libro. Nel frattempo Silvia incontra casualmente Giancarlo e la situazione la sconvolge.

Silvia viene turbata da una chiamata da parte di Giancarlo mentre Fabrizio nasconde a Marina di avere problemi di lavoro. Roberto invece cerca di essere di supporto per suo figlio. Intanto, Samuel si prepara per un appuntamento con Speranza. Vittorio, invece, ha una confessione da fare a Guido.

