Un Posto al Sole va in pausa estiva dal 9 al 20 agosto

Un Posto al Sole, anticipazioni. La soap opera di Rai 3 va in pausa estiva dal 9 al 20 agosto. Dal 23 si riprende con le puntate inedite.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Come ogni anno la soap opera di Rai 3 andrà in pausa, a cavallo delle settimane centrali di agosto, più specificatamente dal 9 al 20 agosto come ha recentemente confermato la social manager Federica Castaldi.

Fortunatamente quest’anno la pandemia non ha impedito la normale registrazione e la messa in onda delle puntate, a differenza dello scorso anno. Ricordiamo infatti che l’estate scorsa la pausa è saltata.

Questo perchè con il lockdown della scorsa primavera, tutto fu bloccato, compresa l’intera troupe di Un Posto al Sole, che andava avanti senza fermarsi da più di trent’anni. Per questo motivo fu deciso, una volta ripreso a girare, di saltare la pausa estiva.

Quindi, per tornare a rivedere le puntate inedite, bisognerà attendere lunedì 23 agosto (il 20 è venerdì). Scopriremo come si evolverà, o andrà a finire, la vicenda che attualmente tiene banco tra le trame di Upas.

Stiamo parlando, ovviamente, dell’amnesia di Filippo: l’uomo ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento che gli ha sì salvato la vita, ma che gli ha provocato quest’amnesia che ha sconvolto la vita di tutti quelli che gli sono attorno.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.