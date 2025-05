Un Posto al Sole, anticipazioni al 20 dicembre: Roberto contro Michele

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 dicembre. Roberto medita di farla pagare a Michele per il suo atteggiamento in radio.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) trova le forze necessarie per continuare a lavorare in ospedale, malgrado l’atteggiamento ancora molto arrogante del primario.

Nel frattempo, però, lo stesso Fusco (Marco Mario De Notaris) sembra puntare a una nuova vittima, cosa che non passa inosservata a Rossella.

Nel frattempo Michele (Alberto Rossi) continua a dare tutto se stesso nel suo lavoro, ottenendo anche la stima di Alice (Fabiola Balestriere).

Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), tuttavia, sta ancora pensando di dare una bella lezione al giornalista che non ha mai smesso di portare avanti la sua inchiesta contro i Gagliotti.

Roberto è ancora deciso a complicare la vita di Michele, mentre la tensione sembra calmarsi tra Micaela (Gina Amarante) e Alice. Le due diventeranno amiche?

Più tardi arriva per Espedito (Antonio Conte) il momento di prendere una decisione molto dolorosa, mentre Rossella si trova schiacciata dalle ingerenze del primario senza sapere come fare.

Nunzio (Vladimir Randazzo), intanto, trova un modo per liberarsi del suo coinquilino.

Scopriamo che Rosa (Daniela Ioia) è finalmente pronta a vincere le sue paura iniziando a frequentare la scuola serale. Intanto l’amicizia tra lei e Don Antoine (Hakim Gouem) si trasforma in qualcosa di sempre più profondo.

Scopriamo poi che Costabile (Antonio Fiore) decide di cadere al ricatto di Gennaro (Carlo Caracciolo), in modo da estinguere finalmente tutti i suoi debiti. Arriva anche da parte di Michele un’importante decisione sul suo futuro in radio.

Momento shock per Rosa che, dopo aver vissuto un attimo di vicinanza con Antoine, si ritrova adesso in una crisi profonda.

Più tardi arriva il giorno della recita di Jimmy (Gennaro De Simone), mentre continua a crescere l’amicizia e la complicità tra Niko (Luca Turco) e Manuela. Valeria (Benedetta Valanzano), intanto, non ha intenzione di mettersi da parte.

Arriva una crisi anche per Guido (Germano Bellavia), il quale non sa proprio come organizzarsi il giorno di Capodanno. Starà con Claudia (Giada Desideri) oppure Lollo (Vincenzo Lovriso)?

È il giorno della recita di Jimmy, mentre la rivalità tra Valeria e Manuela si fa sempre più grande. Cosa accadrà tra le due ragazze? Intanto si presenta anche l’atteso momento del confronto tra Rosa e Don Antoine.

Grazie alla sua amica Marika (Laura Pagliara), infatti, Rosa raggiunge una nuova consapevolezza.

Intanto Guido trova la soluzione ideale per trascorrere il giorno di Capodanno sia con Claudia che con suo figlio. L’unica cosa rimasta da fare è parlarne anche con Mariella (Antonella Prisco) e convincerla.

