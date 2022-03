Amici 21, anticipazioni: Rosa Di Grazia tra i professionisti?

Amici 21, anticipazioni. Rosa Di Grazia, ex studentessa della Cuccarini, potrebbe far parte del cast dei professionisti del serale.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Il serale del talent show di Canale 5 si sta avvicinando sempre di più, ricordiamo che la prima puntata è prevista per il prossimo 19 marzo in prima serata, e l’attenzione dei fan sale sempre di più.

E’ proprio da loro, dai fan, che nasce la notizia di oggi. Rosa Di Grazia, ex studentessa del programma dello scorso anno, sotto la prof Lorella Cuccarini, potrebbe entrare a far parte del cast dei ballerini professionisti impegnati proprio nella fase finale di Amici.

La voce è nata dopo che la ragazza ha condiviso una storia su Instagram di lei durante il backstage del programma. Da quella foto alla sua possibile promozione tra i professionisti il passo è breve.

Che ci sia correlazione diretta tra l’infortunio di Giulia Stabile e la promozione di Rosa non ci è dato saperlo, per il momento, ma pare che sia tutto fatto. Non sarà contenta Alessandra Celentano, che lo scorso anno ha più volte criticato la ragazza, dicendo che non meritava per niente il serale.

