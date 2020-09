Un Posto al Sole, al 25 settembre: Serena rischia di perdere la tutela su Irene

Dovendo rispettare il provvedimento del giudice, Serena si appresta a compiere un passo particolarmente doloroso. Giulia si augura che l’uomo che l’ha truffata paghi per le proprie colpe, intanto Marco Modica si presenta in commissariato a rendere la sua versione dei fatti. Ingolosita dalla ricchezza di Cotugno, Cinzia cerca di circuire il vigile.

Nonostante l’aiuto e il sostegno di Giulia, Serena sembra sempre più stressata dalle vicende legate alla sua separazione. D’accordo con Michele, Diego inizia a raccogliere le testimonianze dei rider della città. In chiara ansia da prestazione, Patrizio costringe Samuel a estenuanti sessioni di lavoro extra, ma Max Peluso potrebbe avere una spiacevole sorpresa in serbo per il giovane chef.

Dopo un teso confronto con Lara, Marina è combattuta tra il desiderio di portare avanti l’importante commessa del magnate russo e i timori per il rischio d’impresa. Leonardo non sembra intenzionato ad arrendersi con Serena; quest’ultima, intanto, intende verificare se una sua “sensazione” sia giusta o campata in aria. Dopo la delusione ricevuta da Max Peluso, Patrizio fatica a riprendersi; il giovane chef riuscirà a mettere da parte l’orgoglio e a capire che il successo è quasi sempre un gioco di squadra?

Marina, Fabrizio e Ferri sono chiamati a decidere riguardo alle ulteriori richieste avanzate dal magnate russo, ma un clamoroso colpo di scena è dietro l’angolo. Avuto il responso del test, Serena svela a Giulia i suoi sentimenti più profondi mentre Leonardo cerca un confronto con lei. Renato è in ansia per Niko e ha ragione di esserlo, perché il ragazzo riceve improvvisamente una notizia che potrebbe turbarlo più di quanto già non lo fosse…

