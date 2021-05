Un altro passo verso la normalità: riaprono lidi e piscine all’aperto

Da oggi, sabato 15 maggio, c’è il via libera alla riapertura di lidi e piscine all’aperto con le relative misure di sicurezza.

- Advertisement -

L’Italia è quasi tutta “gialla” (solo la Valle d’Aosta è ancora “arancione”), per cui, grazie anche all’agognato cambio di passo nella campagna di vaccinazione anti Covid 19, si sta pian piano tornando alla normalità, seppur con tutte le cautele possibili.

In tal senso si pone la riapertura a partire da oggi, sabato 15 maggio, di lidi e piscine all’aperto. Ovviamente, come detto, si tratta di una riapertura con tutte le misure di sicurezza, le stesse già applicate la scorsa estate.

Tra le misure principali, la distanza di almeno due metri tra ciascun lettino (almeno cinque metri per gli ombrelloni, quattro metri e mezzo fra quelli della stessa fila), percorsi differenziati, ingressi contingentati, utilizzo delle mascherine, prenotazione obbligatoria e biglietti online.

Non fanno eccezione in tal senso gli stabilimenti balneari della Campania e di Napoli (dal Bagno Elena di Posillipo all’Arenile di Bagnoli), per i quali (meteo permettendo) è prevista grande affluenza di persone desiderose di fare un bagno.