Fuorigrotta: in via de Gennaro si è aperta una voragine, che ha danneggiato la conduttura idrica e creato problemi al traffico.

Stamattina si è aperta una voragine nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Come riportato da “Il Mattino”, in via Pietro Jacopo de Gennaro (a pochi passi dalla scuola Cariteo) un’ampia porzione di asfalto ha ceduto e la conduttura idrica risulta danneggiata (con problemi nell’erogazione dell’acqua nei vicini condomini).

Disagi per il traffico in zona, visto che un tratto di strada è stato chiuso per motivi di sicurezza: problemi soprattutto per le auto che provengono da via Giovanbattista Marino e da uscita della Tangenziale verso la zona interna di Fuorigrotta.

Sul posto stanno operando i tecnici dell’Abc, coadiuvati da polizia municipale e protezione civile del Comune di Napoli.

Foto: pagina Facebook di Stefano Capizzi (consigliere della X Municipalità di Napoli)