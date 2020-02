Cronaca di Napoli: arrestato al Vomero un 42enne che aveva chiesto 50 euro a una minorenne per la restituzione di un cellulare smarrito.

Il Nucleo Operativo della Compagnia di napoli Vomero ha arrestato per estorsione un 42enne napoletano incensurato.

Una ragazza minorenne – in compagnia del suo fidanzatino – stava passeggiando per le strade del Vomero e si è accorta di aver perso lo smartphone. Ha telefonato alla sua utenza sperando che qualche anima pia rispondesse per restituirle il telefono, ma dall’altro lato della linea c’era un uomo che la pensava diversamente: 50 euro in cambio del cellulare.

La ragazza ha accettato ma ha anche chiesto aiuto ai Carabinieri che erano impegnati nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli per garantire maggiore sicurezza nelle aree della movida napoletana dove sono presenti tantissimi giovani.

L’uomo, un macellaio, ha dato appuntamento alla vittima in piazza Vanvitelli. Ad attenderlo anche i Carabinieri che – con un servizio di osservazione e pedinamento – hanno assistito allo scambio pattuito per poi bloccare e arrestare l’uomo. L’arrestato è stato tradotto in carcere.