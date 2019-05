Trasporti, ANM: Venerdì 17 maggio sciopero nazionale. Le fasce orarie garantite

ANM, Azienda Napoletana di Mobilità comunica per venerdì 17 maggio sciopero nazionale del Trasporto Pubblico USB di 4 ore. Ecco le fasce orarie garantite.

ANM informa che venerdì 17 maggio 2019 l’Organizzazione Sindacale USB ha proclamato uno Sciopero Nazionale del Trasporto Pubblico di 4 ore.

L’eventuale interruzione del servizio sarà gestita a garanzia dei servizi minimi con le seguenti modalità:

Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero;

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.26 e da Garibaldi alle 10.30. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore 15.54;

Funicolari: ultima corsa del mattino alle ore 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa del pomeriggio delle ore 15,20;

Le motivazioni alla base dello sciopero di 4 ore indetto dalla Organizzazione sindacale USB, riguardano il rinnovo del CCNL e l’aumento dei salari, il diritto allo sciopero, la riduzione dell’orario di lavoro, contro le privatizzazioni del settore e la precarietà.

In occasione dell’ultimo sciopero TPL di 4 ore di venerdì 8 marzo, proclamato dalle sigle sindacali FAISA CONFAIL, USB e ORSA e dello Sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla sigla USB, l’adesione allo sciopero per la Linea 1 metropolitana è stata del 7% mentre per le Funicolari del 33%, con la sospensione parziale del servizio. In superficie ha circolato circa il 70% dei mezzi programmati con un’adesione complessiva del personale in servizio allo sciopero pari al 24,39%.

Per info e aggiornamenti: www.anm.it; Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo tutti i giorni feriali dalle ore 6.30 alle ore 20.00.