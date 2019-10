Tangenziale di Napoli, la viabilità resterà limitata fino al 20 gennaio 2020

Le limitazioni che hanno portato alla riduzione a due corsie lungo la Tangenziale di Napoli a causa dei lavori sul viadotto Capodichino si protrarranno per altri 90 giorni.

La riduzione a due corsie disposta da Tangenziale di Napoli s.P.A. sul viadotto Capodichino durerà 90 giorni. “Tra le progressive km. 17+700 E km. 19+100 In entrambe le direzioni est-ovest (Capodichino – Pozzuoli), con la conseguente riduzione delle banchine laterali nelle rampe, immediatamente in uscita est ed immissione in ovest dello svincolo di Corso Malta” terminerà alle 24 del 31 dicembre 2019. È quanto si legge nell’ordinanza 5/2019 della società che spiega come per “il completamento delle verifiche di sicurezza si stimano necessari circa 90 giorni”.

Le ordinanze

Nell’ordinanza 4/2019 si sottolinea, invece, “il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate nei tratti autostradali Fuorigrotta/Corso Malta in direzione est-autostrade e Corso Malta/Capodimonte in direzione ovest-Pozzuoli”. Divieto il cui termine di scadenza è previsto per il 20 gennaio 2020.