San Giovanni a Teduccio: Uomo ucciso in una sparatoria tra i bambini nel Rione Villa

San Giovanni a Teduccio: Sparatoria tra i passanti nel Rione Villa. Un uomo è stato colpito a morte e un altro è stato ferito.

E’ successo verso le 9 di stamattina a san Giovanni a Teduccio. E’ stato ucciso un uomo mentre accompagnava il figlio a scuola nei pressi del Rione Villa a Napoli.

Mentre un altro è stato ferito dai colpi vaganti. Al momento non si conoscono le cause e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica per capire le cause e identificare la vittima.

I colpi d’arma da fuoco sono stati sparati mentre l’uomo percorreva via Ravello, a San Giovanni a Teduccio.

E’ arrivata subito l’ambulanza del 118 e i medici hanno certificato il decesso del primo uomo e soccorso il secondo ferito. Ora sono in attesa del magistrato.