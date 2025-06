Salsedine, dove il mare d’Abruzzo si gusta tutto l’anno

Incastonato tra il profumo salmastro dell’Adriatico e l’abbraccio verde del litorale abruzzese, “Salsedine” non è solo un ristorante, ma un’esperienza di gusto e accoglienza. Situato nel cuore del Drago Verde – Sand Food & Beach Resort a Francavilla al Mare, questo luogo racconta di mare e di terra con una voce calda, familiare e contemporanea.

A guidare la brigata c’è Andrea Rocco, giovane chef con significative esperienze, che con l’approto della mamma Rosanna Marfisi sa dosare con maestria innovazione e memoria. La sua cucina, senza dimenticare la terra e la filiera corta dei produttori locali, esalta molto il pescato – proveniente dalle marinerie di Pescara e Molfetta – con piatti che evocano la cucina marinara abruzzese, ma con una rivisitazione sobria e mai invadente.

Qui il pesce è protagonista e, come dicono gli stessi artefici della cucina, “meno lo si trasforma, meglio è”. Accanto a lui, al forno, le mani esperte di Gianluca Romoli, danno vita a una pizzeria contemporanea che coniuga tecniche di lunga lievitazione, alte idratazioni e selezioni eccellenti di farine, come quelle del Molino “Polselli” di Arce. Le sue pizze si intrecciano con i sapori della cucina, in una sinergia creativa che porta in tavola topping ispirati al mare e all’orto sempre sorprendenti.

A dirigere il progetto c’è Alessandro Rocco, mente amministrativa e cuore organizzativo del locale. È stato lui, insieme al fratello Andrea e al sostegno del padre Rolando, napoletano d’origine, a dare vita nel 2020 al “Drago Verde” attraverso una ristrutturazione in bioedilizia che ne ha fatto uno degli stabilimenti più suggestivi e sostenibili della costa.

Oggi il resort offre una spiaggia ampia, ornata da oltre 200 palme, tre bar – tra cui uno scenografico pool-bar – e una piscina a specchio con idromassaggio. Il ristorante, con le sue ampie vetrate fronte mare, regala scenari mozzafiato sia d’estate che d’inverno, affermandosi come uno dei pochissimi luoghi della zona in cui si può cenare sul mare tutto l’anno. La carta dei vini in evoluzione predilige etichette abruzzesi. L’ambizione è quella di crescere, affinare, raccontare un Abruzzo gastronomico diverso, più consapevole e legato al suo territorio.

“Salsedine” non è solo ristorazione: è la narrazione concreta di una trattoria di mare innovativa, dove tradizione e modernità si stringono la mano, dove l’ospitalità ha il volto di una famiglia e la cucina parla la lingua autentica dell’Abruzzo costiero. Un luogo dove, finalmente, si può vedere e assaporare il mare anche quando non è estate. «Proprio come in Abruzzo le trattorie raccontano l’identità più autentica della cucina locale – afferma Alessandro Rocco – anche “Salsedine” vuole essere un luogo in cui la tradizione incontra con rispetto l’innovazione, a partire dalla pizza contemporanea che nasce da impasti eccellenti e ingredienti selezionati come le farine Polselli fino alle specialità di mare vestite di modernità».