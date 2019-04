San Giorgio a Cremano: Rissa tra minori in un ristorante della zona

San Giorgio a Cremano: I poliziotti sono intervenuti per un rissa che ha visto coinvolti alcuni minori e un maggiorenne in un ristorante della zona.

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno denunciato in stato di libertà un maggiorenne e 4 minori per il reato di rissa.

I poliziotti sono intervenuti su segnalazione della sala operativa per una rissa in via Manzoni, all’interno di un ristorante della zona, che in quel momento era affollato di gente.

Gli agenti dopo aver sedato la rissa e calmato gli animi , hanno potuto accertare che lo scontro era nato per futili motivi tra il maggiorenne in quel momento in compagnia del figlio minorenne , con gli altri 3 minori, mentre stavano consumando la cena.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che ha provveduto a medicare le persone coinvolte nello scontro.

I minori sono stati denunciati ed affidati ai rispettivi genitori.