Cronaca di Napoli: la Guardia di Finanza ha sequestrato nel Nolano un’estesa piantagione di cannabis (che sorgeva su un’area di oltre 1500 mq).

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel quadro dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, ha individuato, nel Nolano, in località Polvica, in collaborazione con i colleghi del R.O.A.N. (Reparto Operativo Aeronavale) di Napoli, una piantagione di cannabis indica ben mimetizzata dietro una fitta vegetazione. Al termine dell’operazione sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, i proprietari del terreno, cinque soggetti di origine napoletana, residenti tra Cicciano e Pomigliano d’Arco, e sono stati sequestrati l’appezzamento di terreno, le piante di marijuana e l’attrezzatura per la coltivazione, un innaffiatore di capacità di 2 litri.

Le attività hanno preso le mosse dalla ricognizione effettuata dagli specialisti della Sezione Aerea di Napoli, grazie alla quale i finanzieri del Gruppo di Nola hanno individuato una piantagione, insistente su un’area estesa oltre 1500 mq, composta da 13 piante di marijuana a fusto largo, alte circa 3 metri, pronte per essere raccolte e trasformate in sostanza stupefacente che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 260.000 euro.