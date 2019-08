Napoli, Vomero: Droga nelle porte di casa. Carabinieri arrestano 60enne

Napoli, Vomero: Nascondeva la droga nelle porte di casa. I carabinieri arrestano 60enne e sequestrano tutte le dosi.

I carabinieri della sezione operativa del Vomero hanno arrestato Gennaro Rendina, 60enne del posto già noto alle ffoo. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di 7,47 grammi, 148 grammi di hashish in parte suddiviso in stecchette, un bilancino di precisione e 2965 euro, contante ritenuto provento di spaccio.

La droga e il denaro erano nascosti in piccoli vani ricavati nelle porte dell’appartamento.

Prevalentemente cave, le porte erano dotate di alcuni sportellini artigianali che permettevano di estrarne il contenuto all’occorrenza.

Un nascondiglio quasi perfetto non sfuggito ai carabinieri che hanno arrestato Rendina per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Dopo le formalità di rito il 60enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale