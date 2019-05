Napoli, Fuorigrotta: Arrestato dalla Polizia 36enne per droga nel rione Lauro

Fuorigrotta: Gli agenti del Commissariato San Paolo hanno arrestato nel rione Lauro un 36enne, napoletano, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti del Commissariato San Paolo hanno arrestato Salvatore Pianese, 36enne , napoletano, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo una intensa attività info-investigativa con appostamenti, in via Giacomo Leopardi nel quartiere di Fuorigrotta, nel rione Lauro, area attenzionata in quanto nota piazza di spaccio, i poliziotti hanno osservato il Pianese Salvatore prelevare da un contenitore per i rifiuti, un piccolo involucro ed effettuare uno scambio denaro-droga con un giovane acquirente.

Prontamente, entrambi i giovani sono stati bloccati dagli agenti e dal controllo effettuato all’interno dei pantaloni del 36enne, sono stati trovati 405,00 euro, in varie banconote e un microcellulare.

Nel contenitore dei rifiuti sono stati rinvenuti 29,30 grammi di marihuana, 83,73 grammi di hascisc e 1,42 di cocaina.

Il giovane acquirente è stato sanzionato amministrativamente.

Il 36enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.