Piazza Nazionale: nel video delle telecamere a circuito chiuso si vede il killer scavalcare la piccola Noemi (a terra dopo essere stata ferita).

Tutta la vera Napoli spera in un miglioramento delle condizioni della piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita alle 16.40 di venerdì scorso, 3 maggio, in un agguato di Camorra in piazza Nazionale.

Ieri mattina, domenica 5 maggio, c’è stato un corteo di protesta sul luogo della sparatoria, intitolato DisarmiAmo Napoli, cui ha preso parte in prima fila anche il figlio di un camorrista, Antonio Piccirillo, il quale si è pubblicamente dissociato da quel tipo di vita: un segnale di speranza per il futuro.

L’orrore della sparatoria in piazza Nazionale è ancora più cruento se si guarda il video choc delle telecamere a circuito chiuso di un locale della zona, pubblicato da “Sìcomunicazione”.

Nei pochi secondi del filmato si vede la piccola Noemi con la nonna, con la bimba poi ferita all’improvviso. La piccola muove poi la manina due volte, distesa a terra in un angolo di piazza Nazionale, mentre il killer con il casco e la pistola la scavalca.

Tutto per inseguire il suo obiettivo (Salvatore Norcaro, 31 anni) e poi tornare indietro, ancora una volta saltando il corpicino. Pochi attimi dopo, sarà il cameriere del bar Elite a fornire il primo soccorso alla piccola Noemi, che ancora oggi lotta per la vita all’ospedale Santobono.