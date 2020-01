Linea 1 metropolitana di Napoli: dopo l’incidente e il blocco totale di ieri, la circolazione è stata riattivata dalle 7 di stamattina sulla tratta Colli Aminei-Dante.

Dopo l’incidente di ieri a Piscinola e il successivo blocco totale della circolazione dei treni, riparte la Linea 1 della metropolitana di Napoli.

Anm ha infatti informato l’utenza che il servizio è tornato attivo alle 7 di questa mattina sulla tratta Colli Aminei-Dante con 6 treni (gli altri tre sono stati coinvolti nell’impatto di ieri mattina). Al termine delle necessarie verifiche ancora in corso sull’intera rete, si proseguirà con il servizio a copertura dell’intera tratta Piscinola – Dante con 7 treni.

Per ora è dunque escluso l’arrivo dei treni a Garibaldi, ovvero la Stazione centrale (anche se il tratto finale della Linea 1 viene spesso “tagliato” anche in condizioni di normalità, con capolinea la stazione di piazza Dante e gli utenti costretti ad usufruire della Linea 2 gestita dalle Ferrovie dello Stato).

A copertura del percorso Dante-Garibaldi è attiva la linea 602, mentre il bus C67 Piscinola-Capodimonte eccezionalmente prolunga fino a Dante, come in via eccezionale la linea 168 Frullone-Dante prolunga fino a Chiaiano (il punto forse più penalizzato da tale situazione, visto che quella stazione è fondamentale per gli utenti che provengono dai Comuni dell’area nord).