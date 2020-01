Linea 1, scontro tra treni della metropolitana di Napoli a Piscinola: ci sono feriti

A generare l’impatto tra i convogli della Linea 1 della metropolitana di Napoli, sarebbe stata l’entrata in azione di uno dei treni mentre gli altri due uscivano.

C’è una persona ferita nello scontro tra treni della metropolitana avvenuto questa mattina tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola, capolinea della Linea 1. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che stanno indagando sul posto facendo i rilievi, un convoglio è entrato in stazione mentre due uscivano. Nello scambio tra binari c’è stato l’incidente.

Il treno in entrata ha prima urtato di fianco il convoglio sul binario parallelo e poi si è scontrato frontalmente con l’altro treno che si trovava nello stesso binario. La velocità bassa di tutti i convogli ha evitato che si verificasse una tragedia. Il ferito, uno dei macchinisti, è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli e non è in pericolo di vita anche se è stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso. L’uomo non è in gravi condizioni ed è attualmente sottoposto a una serie di esami per un trauma toracico.

Secondo quanto si apprende, tutti i passeggeri presenti nei convogli protagonisti dello scontro sono scesi dai treni senza riportare ferite gravi. Tanto comunque lo spavento. Sul posto ci sono carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.