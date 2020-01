Meteo Campania, in arrivo il freddo per il weekend dell’Epifania

Meteo Campania: venti gelidi e polari sono in arrivo su tutto il territorio regionale per il weekend dell’Epifania.

Una grande figura di alta pressione si è impadronita dell’Italia divenendo la regina del tempo in queste festività ormai giunte quasi al termine. Nonostante ciò nel corso del weekend il campo anticiclonico verrà temporaneamente ferito dall’irruzione di venti gelidi polari. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato sarà una giornata con pochissime precipitazioni, attese soltanto tra Liguria e Toscana e in serata sulle coste campane e calabresi tirreniche. Bel tempo sul resto delle regioni con locali nebbie in Pianura Padana. Dalle prime ore di domenica faranno irruzione venti gelidi di origine polare che colpiranno principalmente il medio adriatico e il Sud.

Il tempo peggiorerà su Abruzzo, Molise, Campania, Calabria meridionale e Sicilia settentrionale con qualche rovescio o locale temporale. La neve potrà cadere a quote collinari sugli Appennini, ma sarà davvero occasionale. Bel tempo sul resto d’Italia. Temperature in diminuzione, anche sensibile al Sud e sul medio Adriatico.

Il tempo di lunedì.

Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sarà una giornata molto fredda, caratterizzata da venti settentrionali che soffieranno ancora moderati o forti sul basso Adriatico e al Sud. Il tempo risulterà prevalentemente soleggiato. Temperature molto fredde al Sud con valori sotto la media del periodo di 5-7°C, di notte invece le gelate saranno diffuse sia al Nord sia al Centro-Sud.