Meteo Campania, da lunedì tornano nuvole e piogge

Meteo Campania: previsto anche un calo delle temperature per i prossimi giorni, nonostante l’arrivo della primavera.

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

LUNEDI’ 25: NORD – iniziali condizioni di bel tempo su tutte le regioni con graduale aumento della nuvolosita’ sulle aree confinali alpine centro occidentali, Friuli Venezia Giulia e Veneto nel corso della mattinata con associate locali deboli piogge su queste ultime regioni. Moderato peggioramento serale anche su Emilia Romagna con rovesci e qualche temporale a carattere sparso. CENTRO E SARDEGNA: cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti compatti in formazione su Umbria, Marche ed a fine giornata Abruzzo con associati rovesci sparsi. SUD E SICILIA: nubi sparse sul settore tirrenico peninsulare ma in un contesto asciutto e prevalenza di cielo sereno o al piu’ velato sulle restanti aree.

TEMPERATURE: minime in tenue calo su arco alpino centro orientale, Liguria e regioni tirreniche peninsulari; stazionarie altrove. Massime in diminuzione al nord, Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Campania; senza variazioni di rilievo sul resto della penisola. VENTI: deboli variabili al nord; deboli occidentali sul resto della penisola con locali rinforzi sulle aree appenniniche. MARI: mossi Mar di Sardegna, Ligure, Tirreno settentrionale ed Adriatico settentrionale con moto ondoso in aumento fino ad agitato su mar si Sardegna; poco mossi gli altri mari con moto ondoso in generale aumento.

Il resto della settimana

MARTEDI’ 26: cielo in prevalenza sereno al nord. ancora condizioni di tempo instabile sulle regioni centrali adriatiche ed Umbria in attenuazione serale e peggioramento a partire dalla Toscana dal mattino in rapido trasferimento alla Sardegna. nubi sparse sul resto del centro. Molte nubi al sud peninsulare con rovesci sparsi.

MERCOLEDI’ 27: molto nuvoloso al sud con precipitazioni diffuse in attenuazione serale. Nubi sparse al centro con schiarite dal pomeriggio e prevalenza di sereno al nord.

GIOVEDI’ 28 E VENERDI’ 29: condizioni di stabilita’ atmosferica al centro nord anche se non mancheranno formazioni nuvolose sulle aree confinali e lungo la dorsale appenninica. ancora molte nubi al sud con fenomeni associati su bassa Calabria e Sicilia ionica. Nella giornata di venerdi bel tempo al centro nord ed ancora molte nubi su Sicilia e Calabria con possibili rovesci in mattinata sulle aree ioniche e localmente sulla dorsale appenninica. Generale miglioramento atteso nel pomeriggio.