Sequestro di carne macellata abusivamente nel Napoletano. I Carabinieri della stazione di Marigliano, insieme ai locali forestali e a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno hanno denunciato per macellazione abusiva un 45­enne del posto e un 59enne di Cicciano.

I militari li hanno sorpresi nel seminterrato dell’abitazione del più giovane mentre macellavano carni senza alcuna autorizzazione.

Sequestrati ben 200 chili di carne suina in cattivo stato di conservazione, attrezzature per il taglio ed il confezionamento. Sotto sequestro anche 2 suini vivi pronti per la macellazione ed il locale stesso.