Comune di Napoli: le raffiche di vento dello scorso weekend di maltempo hanno portato numerosi danni in città.

Le raffiche di vento dello scorso weekend di maltempo, per cui il sindaco Luigi de Magistris emise un’ordinanza per la chiusura di scuole, parchi e cimiteri, hanno portato danni a numerosi istituti scolastici di Napoli: “La situazione più grave -rende noto il Comitato operativo del Comune di Napoli- è di certo quella della scuola Mameli Zuppetta ai Colli Aminei che ha subito ingenti danni e che resterà chiusa almeno per questa settimana. Inoltre è prevista la chiusura per alcuni giorni della Baracca Vittorio Emanuele (plesso D’Annunzio in via Santa Maria degli Angeli), dell’istituto comprensivo Foscolo-Oberdan (plesso Pontecorvo a salita Pontecorso e plesso ex Nautico in via Tarsia), dell’Asilo nido Bice Zona, della Decroly, della Verga e della Lodoletta. Chiusura anche per la Alpi Levi, per i due plessi della Montale, per la Nevio e la Cinquegrana ”.

Il monitoraggio degli interventi a tutela della pubblica incolumità per l’allerta meteo, riunito ieri con gli assessori Clemente, Palmieri e Borriello, col presidente della commissione Protezione Civile, Marco Gaudini, anche alla presenza dei presidenti degli ordini professionali degli Agronomi, Agrotecnici e Periti Agrari di Napoli e provincia, non è dunque positivo.

Nell’incontro, sono state ascoltate le relazioni tecniche dei responsabili delle Municipalità incontrate soprattutto sulle verifiche dei 360 plessi scolastici per criticità su alberi e per danni a guaine, finestroni e lucernari. In serata è stato inoltre chiuso viale Gramsci per cinque pini a rischio caduta. Sul fronte dei parchi pubblici, saranno tutti riaperti con esclusione della Villa comunale dove vanno verificate le condizioni di due alberi grandi e di 12 piccoli.

Danni dopo maltempo a Napoli, de Magistris attacca il Governo: “Lasciati soli”