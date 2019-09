Cronaca di Napoli: ieri sera un’auto si è schiantata contro i paletti di sostegno di un cartellone pubblicitario a piazzale Tecchio (nel quartiere Fuorigrotta).

Incidente stradale ieri sera a piazzale Tecchio, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove un’automobile ha centrato i paletti sul bordo della carreggiata, schiantandosi contro i sostegni di un cartellone pubblicitario: quattro feriti (nessuno in pericolo di vita grazie agli airbag).

Come riportato da “Fanpage”, per estrarre i feriti dall’abitacolo, i vigili del fuoco hanno divelto quello che rimaneva delle portiere. Sul posto anche gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Municipale di Napoli.

La zona è coperta da telecamere di videosorveglianza, per cui gli agenti hanno acquisito i video per ricostruire la dinamica dell’incidente. Verosimile che alla base dell’impatto ci sia stata l’alta velocità e l’impossibilità di mantenere l’aderenza con l’asfalto dopo che l’auto era uscita dal sottopasso di via Claudio.

Foto: “Fanpage”