Cronaca di Napoli: spaventoso incidente stradale, in cui una vettura si è ribaltata al centro della carreggiata lungo viale Kennedy a Fuorigrotta.

Dopo il recente incidente mortale in via Diocleziano, ancora paura nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Nella serata di ieri, martedì 21 maggio, c’è infatti stato un altro incidente stradale, stavolta in viale Kennedy, dove un’auto si è ribaltata.

Per fortuna, nulla di grave ma solo tanta paura per il conducente (un 35enne della zona). L’incidente sarebbe avvenuto, secondo una prima ricostruzione, a seguito della distrazione del ragazzo che avrebbe impattato contro una vettura in sosta, ribaltandosi immediatamente dopo lo scontro.

Gli uomini della Polizia Locale hanno effettuato i rilevi del caso, prima di liberare la strada dall’auto e dai frammenti sparsi sull’asfalto.

Foto: gruppo Facebook “Bagnoli 80124″