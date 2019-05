Incidente stradale a Fuorigrotta nella notte, muore un ragazzo di 21 anni

Aveva solo 21 anni il giovane che ha perso la vita in un incidente stradale a Fuorigrotta avvenuto la scorsa notte tra uno scooter e un’auto: tra i feriti, uno è grave.

Incidente stradale a Fuorigrotta | Dramma nella notte a Fuorigrotta, quando, intorno alle 3.00 in via Diocleziano, si è verificato un tragico incidente tra un’automobile e uno scooter. E proprio il giovane di soli 21 anni, alla guida di quest’ultimo ha avuto la peggio, finendo col perdere la vita nello schianto. Mentre tra i feriti ci sarebbe anche uno molto grave.

Si cerca di ricostruire la dinamica dei fatti

L’impatto tra i mezzi è avvenuto all’altezza dell’Aci in via Diocleziano, anche se resta da capire la dinamica dei fatti. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto, ma per il 21enne, che viaggiava in direzione Campi Flegrei, non c’è stato altro da fare se non constatare il decesso avvenuto negli istanti successivi allo scontro.