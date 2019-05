Occupazione simbolica degli uffici Enel di via Depretis da parte di alcuni green block (scesi in piazza per Friday For Future).

Anche a Napoli è stata una giornata dedicata a Friday For Future, secondo sciopero globale per il clima, con centinaia di ragazzi impegnati nelle piazze per sensibilizzare i governi ad attuare politiche per la sostenibilità ambientale (iniziativa partita dalla 16enne attivista svedese Greta Thunberg).

I green block sono partiti da piazza Mancini, percorrendo via Marina. Alcuni giovani con indosso tute verdi hanno a un certo punto fatto irruzione negli uffici Enel in via Depretis, occupando gli infopoint. Come riporta “Il Mattino”, tale azione simbolica e pacifica è stata motivata perché Enel è ritenuta “uno dei colossi energetici che sfruttano l’energia senza tutelare e preoccuparsi dei riflessi sul clima”.

La stessa Enel Energia informa in una nota che i manifestanti non hanno arrecato “alcun danno a cose o persone, uscendo volontariamente alcuni minuti dopo, senza che si rendesse necessario l’intervento delle forze dell’ordine che nel frattempo erano state allertate”. Il corteo di studenti in difesa del clima è arrivato in piazza Municipio, dove da stamattina i ragazzi di Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti (allestita in una postazione alimentata esclusivamente grazie a pannelli solari), sono in collegamento con le altre piazze italiane scese in strada per chiedere ai Governi impegni contro i cambiamenti climatici.

Friday For Future, de Magistris: “Napoli in prima linea per clima e ambiente”

“Napoli è in prima linea contro il sistema politico, economico e finanziario, che è responsabile di tutto questo”, ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in piazza Municipio a salutare i ragazzi.