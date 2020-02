Coronavirus, positivo un italiano sulla Diamond Princess

Uno dei 35 italiani che sono a bordo della Diamond Princess è risultato positivo al test del Coronavirus.

Uno dei 35 italiani che sono a bordo della Diamond Princess è risultato positivo al test del Coronavirus. Lo si apprende dalla Protezione Civile. La positività del passeggero, sottolinea il Dipartimento, è emersa al termine degli esami sanitari che sono stati effettuati a bordo della nave.

Continuano, intanto, le attività per far rientrare gli altri italiani a bordo della Diamond Princess, una quindicina di membri di equipaggio e una decina di passeggeri. Anche oggi il Comitato operativo della Protezione Civile si è riunito presieduto dal Commissario Angelo Borrelli, in stretto contatto con i ministeri degli Esteri, della Salute e della Difesa, con l’obiettivo di assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, ovviamente garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie.