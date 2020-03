La comunicazione dell’Istituto Pagano-Bernini di Napoli che riferisce, come confermato dall’Asl, che entrambi le sedi sono state oggetto di sanificazione.

Relativamente alle informazioni in merito all’Istituto Pagano Bernini di Napoli pubblicate questa mattina, il Dirigente Scolastico Antonio Curzio ha voluto far presente che entrambi le sedi dell’Istituto sono state oggetto di sanificazione domenica mattina, ad opera dell’ASL, come predisposto dal Comune di Napoli. La conferma arriva anche dagli uffici dell’Asl Napoli 1 Centro.

L’assessorato alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli ha anche voluto precisare i seguenti punti:

-l’Istituto Righi ha provveduto autonomamente all’igienizzazione come da comunicazione ufficiale inviata dal dirigente scolastico all’assessorato il giorno 28 febbraio;

-presso il liceo Palizzi l’azione di igienizzazione è stata eseguita in data 1 marzo (turno 8-14) dall’Asl Napoli 1 Centro come confermatoci dal referente del servizio bonifiche ASL;

-presso il liceo Cuoco Campanella l’azione di igienizzazione è stata eseguita il giorno 29 febbraio (turno 8-14)dall’Asl Napoli 1 Centro e ha riguardato i plessi di via de Gasperi e di Salita Stella; non il plesso sito in piazza Miracoli in quanto chiuso per lavori;

-presso il 38 CD Quarati l’azione di igienizzazione eseguita dalla Napoli Servizi il giorno 29 febbraio come da attestata certificazione.

Tutti gli interventi sono stati programmati in sinergia con Asl Napoli 1 Centro, Napoli Servizi e imprese specializzate.