Protesta all’Istituto Pagano di Napoli: “La pulizia in questa scuola è inesistente”

E’ rivolta degli studenti all’Istituto Mario Pagano. I ragazzi lamentano le scarse condizioni igieniche della scuola e l’assenza nei bagni di distributori di sapone per le mani.

Stamattina gli studenti hanno disertato le lezioni all’Istituto Mario Pagano di Napoli (via Andrea D’Isernia), dopo aver riscontrato che non erano stati effettuati gli interventi di igienizzazione nella struttura come da indicato nell’Ordinanza emessa dalla Regione Campania. A quanto pare nei bagni mancano ancora i distributori di sapone per le mani.

Oltre all’attuale emergenza di coronavirus, già da tempo i ragazzi lamentano le scarse condizioni igieniche della scuola e hanno chiesto al dirigente scolastico Antonio Curzio che vengano almeno installati dispenser di sapone come è stato fatto per tutte le scuole. Il Liceo Mercalli a pochi metri di distanza ha rispettato le pulizie in programma come indicato dall’ordinanza facendo applicare anche i distributori di sapone in tutti i bagni.

Per questo motivi i ragazzi hanno deciso di non entrare dopo avere saputo che non era stata effettuata, né era in programma, la disinfezione dei locali come indicato dall’ordinanza della Regione Campania.

Già da ieri la notizia della mancata igienizzazione era stata diffusa tra gli studenti, che avrebbero quindi deciso di non entrare a scuola.

I rappresentanti d’istituto hanno incontrato il dirigente scolastico per chiedere che venissero applicati i dispenser di sapone nei bagni, assenti da anni. Nonostante l’emergenza di coronavirus e l’ordinanza della Regione Campania non è cambiato nulla. L’ordinanza prevedeva che nei giorni di chiusura stabiliti dalla Regione Campania in tutti gli istituti scolastici venissero effettuate pulizia e disinfezione.

A quanto pare all’Istituto Mario Pagano non è stato fatto nulla di tutto questo, al contrario di quanto successo per le strutture a pochi metri come il Liceo Mercalli. Insomma la domanda che oggi si sono posti gli studenti: la pulizia doveva essere programmata dall’Asl, oppure è compito della scuola richiederla?